Trump podpísal memorandum o zavedení recipročných ciel

Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal prezidentské memorandum o pláne na zavedenie recipročných ciel. Tie však nezačnú platiť okamžite. TASR o tom informuje na základe správ DPA, CNBC a Reuters.



"V záujme spravodlivosti som sa rozhodol, že budem účtovať recipročné clo, to znamená, že čokoľvek krajiny účtujú Spojeným štátom, budeme účtovať aj my im. Nie viac, nie menej," uviedol Trump. "Inými slovami, ak nám účtujú daň alebo clo, my im budeme účtovať presne rovnakú daň alebo clo."



Clá ešte nevstúpili do platnosti. Zavádzať by sa mohli začať v priebehu niekoľkých týždňov. Trumpov tím aktuálne študuje bilaterálne colné a obchodné vzťahy a skúma najväčšie problémy, vrátane krajín s najväčším obchodným prebytkom a najvyššími colnými sadzbami.



Tím, ktorý určí primeranú výsku cla pre každú dotknutú krajinu, vedie Trumpov nominant na post ministra obchodu Howard Lutnick. Lutnick očakáva, že tieto analýzy sa dokončia do 1. apríla.