Trump podpísal príkaz na odloženie zákazu TikToku v USA o 75 dní

Washington 21. januára (TASR) - Donald Trump v prvý deň vo funkcii prezidenta USA podpísal príkaz, ktorý spoločnosti TikTok poskytuje ďalších 75 dní na rokovania predtým, ako nadobudne platnosť zákaz obľúbenej čínskej aplikácie. Nariaďuje to zákon schválený minulý rok v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Trump nariadil, aby ministerstvo spravodlivosti nepresadzovalo zákaz počas 75 dní. Tento odklad poskytuje čas na rokovania. Podľa zákona čínska spoločnosť ByteDance, vlastník TikToku, mala predať americkú divíziu do nedele (19. 1.), aby mohla byť naďalej dostupná v USA. Inak jej hrozil zákaz činnosti. Dôvodom sú obavy o národnú bezpečnosť.



Trump však vyjadril presvedčenie, že vďaka predĺženiu času na rokovania by sa mohla dosiahnuť dohoda, ktorá bude prínosom pre obe strany. Počas podpisu príkazu v Bielom dome Trump navrhol, aby USA získali podiel vo výške 50 % v TikToku. Označil to za primeranú cenu za zabezpečenie trvalého prístupu aplikácie na americký trh.



Bez súhlasu USA by podľa Trumpa bol TikTok "bezcenný". Prezident tiež povedal, že môže buď uľahčiť predaj aplikácie, alebo zabezpečiť, že bude vypnutá. Bagatelizoval zároveň obavy predchádzajúcej administratívy o súkromie a uviedol, že existujú "väčšie problémy" než to, že Čína má prístup k údajom o mladých užívateľoch TikToku.



Zákon o zákaze aplikácie bol prijatý práve pre obavy, že čínska vláda by mohla využiť rozsiahle údaje z TikToku na manipuláciu verejnej mienky v USA. TikTok toto tvrdenie odmieta.