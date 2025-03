Trump podpísal príkaz na zriadenie bitcoinových rezerv

Washington 7. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (6. 3.) podpísal príkaz na zriadenie strategických rezerv zo skonfiškovaných bitcoinov. Vláda však neplánuje nákup bitcoinov, čo sklamalo trh, a cena najznámejšej kryptomeny klesla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kryptorezervy USA by sa mali skladať z bitcoinov, ktoré vlastní federálna vláda. Tieto bitcoiny boli zhabané v rámci trestného alebo občianskeho konania o zhabaní majetku, uviedol expert Bieleho domu na kryptomeny David Sacks v príspevku na sociálnej sieti X. "USA nebudú predávať žiadne bitcoiny uložené v rezervách. Budú ich držať ako uchovávateľ hodnoty," oznámil Sacks.



Súčasťou týchto rezerv zrejme budú aj ďalšie štyri kryptomeny, medzi ktoré patria ether, XRP, solana a cardano. Dnes by sa mal v Bielom dome konať kryptosamit. Očakáva sa, Trump na ňom oficiálne oznámi svoje plány na vytvorenie strategických kryptorezerv obsahujúcich bitcoin a ďalšie štyri kryptomeny.



Začiatkom tohto týždňa Trump oznámil názvy piatich digitálnych aktív, ktoré plánuje zahrnúť do týchto rezerv, čím prudko zvýšil ich trhovú hodnotu. Trump vo svojom príkaze nariadil ministrom financií a obchodu, aby vypracovali "rozpočtovo neutrálne stratégie" na získanie ďalších bitcoinov, ktoré nebudú mať "dodatočné náklady" pre daňových poplatníkov.



Bude tiež existovať "zásoba digitálnych aktív USA", ktorá bude pozostávať z iných kryptomien, ako je bitcoin, ale vláda bude pridávať do zásoby "len tie, ktoré získala prostredníctvom konania o zabavení", uviedol Sacks.



Keďže vláda sa zjavne nechystá bitcoiny nakupovať, jeho cena v piatok padla až o 5 % pod hranicu 85.000 USD (78.732,86 eur). Bitcoin neskôr zmazal časť strát a okolo 10.10 h SEČ sa obchodoval nižšie o 2,56 % (v priebehu 24 hodín) po 88.437 USD.



(1 EUR = 1,0796 USD)