Trump podporil republikánsky návrh zákona o odvrátení shutdownu

New York 9. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump podporil návrh zákona o zabezpečení dočasného financovania činnosti federálnej vlády, ktorý predložila v Kongrese jeho Republikánska strana. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Snemovňa reprezentantov a Senát sa dohodli na "veľmi dobrom návrhu zákona", napísal Trump v sobotu (8. 3.) na sociálnej sieti Truth Social. Republikánov v Kongrese vyzval, aby zostali jednotní a budúci týždeň hlasovali za návrh. Republikáni v Kongrese predtým v sobotu predložili návrh zákona o dočasnom financovaní federálnej vlády do 30. septembra. Dokument obsahuje ustanovenia o zvýšení obranných výdavkov o približne šesť miliárd dolárov (5,53 miliardy eur) a znížení financovania vládnych programov, ktoré nie sú zamerané na obranu, o približne 13 miliárd dolárov.



AP poznamenáva, že republikáni budú pri hlasovaní o návrhu zákona pravdepodobne čeliť ťažkostiam, keďže v dolnej komore Kongresu majú len veľmi tesnú väčšinu. Zároveň existuje riziko, že niektorí republikánski zákonodarcovia dokument neschvália. V Senáte, aj keď všetci republikáni budú hlasovať za, spolu s nimi bude musieť návrh zákona o financovaní podporiť najmenej sedem demokratov. Hlasovanie o návrhu v Snemovni reprezentantov sa očakáva 11. marca. Ak nebude schválený do 14. marca, nastane tzv. shutdown, čo by znamenalo pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov a programov, ako aj dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov.



Zákon o pokračovaní financovania činnosti federálnej vlády do 14. marca podpísal v decembri minulého roka bývalý prezident Joe Biden. Od roku 1977 bolo financovanie pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavené viac ako 20-krát. Najdlhšie takéto obdobie trvalo 35 dní, od 22. decembra 2018 do 25. januára 2019.



(1 EUR = 1,0857 USD)