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< sekcia Ekonomika

Trump podporuje návrh zákona o sprísnení protiruských sankcií

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Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump sa rozhodol podporiť návrh zákona len niekoľko dní po náhlej smrti jeho spoluautora, republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, uviedol televízny kanál.

Autor TASR
New York 14. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump má v úmysle podporiť návrh zákona, prostredníctvom ktorého sa sprísnia sankcie voči Rusku, uviedla televízna stanica CNN s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu. V prípade schválenia v Kongrese by sa Trumpovej administratíve otvorila cesta k zavedeniu ciel na krajiny, ktoré okrem iného nakupujú ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Trump sa rozhodol podporiť návrh zákona len niekoľko dní po náhlej smrti jeho spoluautora, republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, uviedol televízny kanál. Dokument, ktorý predstavila začiatkom apríla skupina republikánskych a demokratických senátorov, počíta so zavedením sekundárnych sankcií voči obchodným partnerom Moskvy. Návrh požaduje zavedenie ciel vo výške 500 % na dovoz do USA z krajín, ktoré nakupujú ropu, plyn, urán a iné komodity z Ruska.
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