Trump poslal listy o zvýšení ciel 14 krajinám, EÚ medzi nimi nie je

Washington/Brusel 8. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok (7. 7.) otvoril novú fázu obchodnej vojny, keď oznámil 14 partnerom, od veľmocí ako Japonsko a Južná Kórea až po menších hráčov, že od 1. augusta budú čeliť výrazne vyšším clám. Európska únia (EÚ) však list nedostane, uviedli to v pondelok zdroje z Bruselu oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump cez víkend podpísal výkonný príkaz, ktorým sa pôvodný termín pre zvýšenie ciel posunul z 9. júla na 1. augusta, čím dal krajinám ďalší čas na rokovania. EÚ sa však stále snaží dosiahnuť obchodnú dohodu s USA do stredy 9. júla po tom, čo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a Trump mali cez víkend „dobrú výmenu názorov“.



Únia pritom čelí dileme, či akceptovať asymetriu vo svojich rokovaniach s Washingtonom, alebo čeliť ďalšej nepredvídateľnosti zo strany Trumpovej administratívy. Teda či uprednostniť rýchlu a ľahkú obchodnú dohodu, alebo využiť svoj ekonomický vplyv na dosiahnutie lepšieho výsledku.



Oznámenie o zvýšení ciel na 25 % pre kľúčových spojencov Japonsko a Južnú Kóreu otriaslo Wall Street, pričom index S&P 500 prudko klesol.



Spojené štáty zavedú clá vo výške 25 % aj na tovar z Tuniska, Malajzie a Kazachstanu, 30 % pre Južnú Afriku, Bosnu a Hercegovinu, 32 % pre Indonéziu, 35 % pre Srbsko a Bangladéš, 36 % pre Kambodžu a Thajsko a 40 % pre Laos a Mjanmarsko. Dohoda s Indiou je blízko, dodal Trump.



Vyššie clá nadobudnú účinnosť 1. augusta a nebudú sa kombinovať s predtým oznámenými sektorovými clami, ako sú clá na automobily, oceľ a hliník.



Podľa portálu Politico USA ponúkli Európskej únii dohodu, ktorá by zachovala desaťpercentné základné clo na všetok tovar, s niekoľkými výnimkami pre citlivé sektory, ako sú lietadlá a liehoviny.



Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič bol v kontakte s americkou administratívou po nedeľňajšom (6. 7.) telefonáte medzi Trumpom a Leyenovou. Šefčovič zdôraznil citlivosť rozhovorov, informoval o nich veľvyslancov EÚ a povedal, že Komisia neočakáva, že dostane list, uviedli dvaja diplomati, ktorí nechceli byť menovaní. Podľa diplomatov kontúry obchodnej dohody sú stále veľmi pohyblivým cieľom a akákoľvek dohoda podlieha Trumpovmu súhlasu, aby sa posunula vpred.



Washington neposkytol žiadne náznaky, že by vyňal z ciel politicky citlivé odvetvia, ako sú automobily, oceľ a hliník alebo farmaceutický priemysel, ako to požaduje EÚ.



Na pondelňajšom večernom stretnutí, ktoré diplomati označili za pochmúrne, zaznelo tiež, že Brusel od americkej administratívy nedostal žiadne záruky, že nedôjde k ďalším zmenám v otázke ciel. Európska komisia sa k tomu odmietla vyjadriť a dodala, že „rokovania stále prebiehajú“.