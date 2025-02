Trump potvrdil plány na clá pre EÚ vo výške 25 %

Washington 26. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu na zasadnutí kabinetu potvrdil, že plánuje zaviesť clá na automobily a ďalší dovoz z Európskej únie (EÚ) vo výške 25 %. A naznačil, že clá pre Kanadu a Mexiko nadobudnú účinnosť začiatkom apríla. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Trump zároveň kritizoval "nekalé obchodné praktiky EÚ", ktorá podľa neho obmedzuje vývoz áut z USA a zároveň ťaží z otvoreného prístupu na americký trh.



"Neakceptuje naše autá a my od nej akceptujeme všetko," vyhlásil s argumentom, že obchodný deficit USA s Európou tento krok ospravedlňuje.



Prezident odmietol pritom obavy z možných odvetných opatrení zo strany EÚ s tým, že akékoľvek protiopatrenia by boli neúčinné. "Môže to skúsiť, ale čísla nemôžu byť nikdy vyrovnané," povedal a tým, že USA v konečnom dôsledku vyjdú z akéhokoľvek obchodného sporu ako víťaz.