Trump potvrdil, že clá pre vývozy EÚ do USA budú vo výške 15 percent

Brusel/Turnberry 27. júla (TASR) - Prezident USA Donald Trump v nedeľu večer vo svojom golfovom rezorte v Turnberry v Škótsku potvrdil, že sa podarilo dosiahnuť obchodnú dohodu s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou vo výške 15 percent na väčšinu vývozov EÚ do USA, vrátane automobilov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA pre konzorcium európskych tlačových agentúr (Europeam Newsroom, ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.



„Dosiahli sme dohodu. Je to dobrá dohoda pre všetkých. Bude to najväčšia dohoda zo všetkých,“ povedal Trump pred novinármi po rokovaniach s Von der Leyenovou.



Šéfka exekutívy EÚ to tiež označila za „dobrú dohodu“ a pripomenula, že to bol náročný proces. „Teraz ju máme a to je dobré?“ opísala situáciu.



Podľa Trumpa bude colná sadzba na väčšinu dovozov z EÚ do do Spojených štátov vo výške 15 percent, a to aj pre automobilový priemysel.



DPA uviedla, že transatlantická dohoda ukončuje mesiace trvajúce rokovania medzi Bruselom a Washingtonom o výške ciel, a očakávania, či nedeľňajšie rokovania povedú k dohode, boli preto veľmi veľké.



Trump v júli pohrozil Európskej únii clami vo výške 30 % na európske dovozy počnúc od 1. augusta a Únia avízovala, že ak sa nepodarí dosiahnuť uspokojivú dohodu, plánuje má odvetné opatrenia.



Americký prezident uviedol, že EÚ súhlasí s nákupom energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov a ďalších 600 miliárd USD chce preinvestovať v USA. Spresnil, že clá na dovoz ocele a hliníka zostanú na úrovni 50 percent ako doteraz.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)