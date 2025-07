Trump: Powell udržuje sadzby príliš vysoké, asi z politických dôvodov

Washington 22. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok obnovil svoje útoky na šéfa centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella a naznačil jeho skorý odchod. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Retuers.



„Myslím si, že odviedol zlú prácu, ale čoskoro odíde,“ povedal Trump pred novinármi v Bielom dome. Powellovi vyčíta, že udržiava úrokové sadzby príliš vysoké, čím zaťažuje trh s nehnuteľnosťami, hoci ekonomika je silná. Úrokové sadzby by mali byť o tri percentuálne body nižšie, „možno aj viac“, zdôraznil.



„Naša ekonomika je teraz taká silná, že prekonáva všetko. Dosahujeme rekordy,“ vyhlásil Trump. „Ale viete čo? Ľudia si nemôžu kúpiť dom, pretože tento chlap je hlupák. Udržuje úrokové sadzby príliš vysoké a pravdepodobne to robí z politických dôvodov,“ uzavrel. Minister financií Scott Bessent predtým vyhlásil, že Fed by sa mal sústrediť na svoje kľúčové úlohy.



Trumpove najnovšie útoky prichádzajú pred ďalším zasadnutím Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách, ktoré sa uskutoční na konci júla. Finančné trhy očakávajú, že tvorcovia menovej politiky ponechajú základnú úrokovú sadzbu nezmenenú v rozmedzí 4,25 % až 4,50 %.



Pred pár dňami vyvolala mediálna správa o údajnom blížiacom sa odvolaní Powella rozruch na finančných trhoch. Trump túto správu síce odmietol ako nepravdivú, potvrdil však, že so zákonodarcami hovoril o odvolaní šéfa centrálnej banky. Powellove riadne funkčné obdobie sa končí v máji 2026.