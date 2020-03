Trump žiada investície do infraštruktúry vo výške 2 bilióny USD

Washington 31. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump požaduje vzhľadom na aktuálne nízke úrokové sadzby investície do infraštruktúry v objeme 2 bilióny USD (1,8 bilióna eur). Tento balík by mal byť podľa neho veľký, aby oživil trh práce a prispel k modernizácii infraštruktúry v USA.



Investície do infraštruktúry by podľa amerického prezidenta pomohli ekonomike sužovanej pandémiou nového koronavírusu. Trump chce, aby Kongres schválil balík výdavkov na modernizáciu ciest, mostov a ďalšej infraštruktúry. Požaduje, aby tieto investície zahrnuli do ďalšieho balíka opatrení, ktoré zákonodarcovia aktuálne pripravujú ako reakciu na tzv. koronakrízu. Bude to už štvrtý balík stimulov a pomoci na zmiernenie následkov pandémie.



Keďže úrokové sadzby sa nachádzajú na nule, "teraz nastal čas na desaťročia očakávané" investície do infraštruktúry, napísal Trump v utorok na Twitteri. Dodal, že by mal byť dostatočne veľký, podľa neho 2 bilióny USD, a mal by sa sústrediť len na pracovné miesta a obnovu kedysi skvelej infraštruktúry v USA.



Kongres od začiatku marca už prijal tri balíky opatrení v celkovom objeme viac než 2 bilióny USD na zmiernenie ekonomických následkov pandémie. Doterajšie stimuly zodpovedajú zhruba 10 % ročného výkonu ekonomiky USA.



(1 EUR = 1,0956 USD)