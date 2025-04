Trump pozastavil platnosť ciel na 90 dní mimo Číny, akcie v USA rastú

New York 9. apríla (TASR) - Akcie na Wall Street zaznamenali prudký rast po tom, ako americký prezident Donald Trump urobil opätovnú zmenu a oznámil pozastavenie platnosti väčšiny dovozných ciel. Odklad sa však nebude týkať Číny, ktorej clá nanovo zvýšil. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Trump oznámil, že vzhľadom na to, že mnohé krajiny neodpovedali odvetnými clami, rozhodol o tom, že platnosť ciel odkladá o 90 dní. Naopak, v prípade Číny budú clá platiť naďalej, pričom ich ešte zvýšil, a to na 125 %.



Hlavný index burzy v New Yorku Dow Jones Industrial Average zareagoval rastom o 6,6 % a širší index S&P 500 vzrástol o 7,8 %. Ešte výraznejší rast zaznamenal technologický index Nasdaq, ktorý sa posunul nahor o 9 %.