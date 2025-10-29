< sekcia Ekonomika
Trump pred stretnutím s čínskym prezidentom naznačil zníženie ciel
Trump opakovane obvinil Čínu z čiastočnej zodpovednosti za krízu s fentanylom v USA.
Autor TASR
Washington 29. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pred plánovaným stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom naznačil možnosť zníženia ciel na čínsky dovoz do USA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Keď sa ho novinári pýtali, či by bol ochotný znížiť „clá súvisiace s fentanylom“ na tovar z Číny, americký prezident odpovedal: „Očakávam, že ich znížim, pretože verím, že nám pomôžu so situáciou s fentanylom.“ Ďalšie podrobnosti však neposkytol.
Denník Wall Street Journal predtým, s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou, informoval, že sa očakáva, že Čína sa zaviaže k prísnejším kontrolám vývozu prekurzorových chemikálií na výrobu tejto drogy výmenou za zníženie amerických ciel súvisiacich s fentanylom na čínsky tovar.
Trump opakovane obvinil Čínu z čiastočnej zodpovednosti za krízu s fentanylom v USA. Fentanyl, vysoko návykový syntetický opioid, je až 50-krát silnejší ako heroín. Podľa amerických úradov môže byť už niekoľko miligramov smrteľných.
Americké protidrogové úrady dlho považujú Čínu za centrum výroby chemikálií potrebných na výrobu tejto drogy. Minulý rok americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo spoločnosti so sídlom v Číne a ich zamestnancov z trestných činov súvisiacich s výrobou fentanylu.
Vo februári Trumpova administratíva zaviedla nové clá na čínske výrobky s odvolaním sa na krízu s fentanylom.
Trump a Si Ťin-pching sa majú stretnúť vo štvrtok (30. 10.) na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei, ktorý sa začína v piatok (31. 10.). Obaja lídri majú prediskutovať obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
