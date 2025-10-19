< sekcia Ekonomika
Trump predĺžil colné úľavy na autá vyrobené v USA
Predĺžením colnej úľavy Trump reaguje na obavy amerických výrobcov, ako sú Ford a General Motors.
Autor TASR
Washington 19. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu (18. 10.) predĺžil colné úľavy na automobily vyrobené v USA s dovezenými komponentmi do roku 2030. Výrobcovia si tak môžu nárokovať kompenzácie až do výšky 3,75 % z predajnej ceny svojich vozidiel. Opatrenie malo pôvodne vypršať v roku 2027 a od druhého roka sa mala úľava znížiť na 2,5 % ceny. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.
Trump na jar zaviedol clá vo výške 25 % na dovážané automobily a komponenty. V sobotu prezident oznámil aj clá na dovoz nákladných vozidiel a autobusov do USA. V prípade nákladných vozidiel a ich komponentov clo predstavuje 25 %. Rovnako ako v prípade osobných áut môžu spoločnosti do roku 2030 získať späť 3,75 % z predajnej ceny vozidiel vyrobených v USA. Trump poukázal na to, že približne 43 % nákladných vozidiel predávaných v USA je z dovozu. V prípade autobusov platí desaťpercentné clo.
Predĺžením colnej úľavy Trump reaguje na obavy amerických výrobcov, ako sú Ford a General Motors. Tí považujú najmä obchodnú dohodu s Japonskom, ktorá stanovila clo vo výške 15 % na vozidlá vyrobené v tejto krajine, za problematickú pre automobilový priemysel v USA. Pri vozidlách montovaných v USA totiž podiel dovezených komponentov, na ktoré sa môže vzťahovať clo vo výške 25 %, predstavuje 40 % až 50 %.
