Trump pridáva drevo na zoznam tovarov, na ktoré sa budú vzťahovať clá

Miami 20. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump, ktorý plánuje v priebehu budúceho mesiaca alebo skôr oznámiť nové clá, v stredu (19. 2.) povedal, že okrem áut, polovodičov a farmaceutických produktov sa budú vzťahovať aj na rezivo a produkty z dreva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Pravdepodobne v priebehu budúceho mesiaca alebo skôr oznámim clá na autá, polovodiče, čipy, farmaceutické produkty a drevo a niektoré ďalšie veci," povedal Trump na konferencii v Miami.



V rozhovore s novinármi na palube lietadla Air Force One, cestou späť do Washingtonu, Trump uviedol, že uvažuje o cle na drevo vo výške 25 %, ktoré nadobudne účinnosť okolo 2. apríla.



Prezident očakáva, že clá prinesú Spojeným štátom veľké príjmy, no zároveň ponúkol krajinám odklad, ak znížia alebo odstránia svoje vlastné clá na americký tovar.



Trump má v úmysle zaviesť podobne vysoké clá (25 %) aj na autá, polovodiče a farmaceutické výrobky. Ide o ďalšie zo série opatrení, ktoré ohrozujú medzinárodný obchod.



Tieto tarify by sa v priebehu roka výrazne zvýšili, naznačil prezident. Neuviedol pritom dátum oznámenia ciel. Poznamenal len, že chce výrobcom liekov a čipov poskytnúť určitý čas na založenie tovární v USA, aby sa mohli vyhnúť clám.



Od svojho návratu do úradu pred štyrmi týždňami uvalil Trump dodatočné clo vo výške 10 % na všetok dovoz z Číny, pretože nedokázala zastaviť obchodovanie s fentanylom. Oznámil tiež a následne o mesiac odložil clá vo výške 25 % na tovar z Mexika a dovoz neenergetických produktov z Kanady.



Minulý týždeň Trump predstavil plány na uvalenie recipročných ciel pre všetky krajiny, ktoré zaviedli clá na americký tovar alebo zavedú netarifné bariéry, aby obmedzili prístup produktov z USA na ich trhy.



Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa v stredu (19. 2.) vo Washingtone stretol s americkými náprotivkami, ministrom obchodu Howardom Lutnickom, Trumpovým nominantom na obchodného splnomocnenca Jamiesonom Greerom a riaditeľom Národnej ekonomickej rady Kevinom Hassettom, aby prediskutovali rôzne clá, ktorým čelia americkí obchodní partneri.



Trumpove hrozby sa postupom času menili, takže ostatné štáty a podniky nemajú jasno v tom, čo bude nasledovať. Niektorí ekonómovia a experti varovali, že Trumpove clá zvýšia infláciu.