Trump pripúšťa, že USA by sa mohli dostať do recesie

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump pripúšťa, že USA by sa mohli v krátkom čase dostať do recesie, je však presvedčený, že z dlhodobého hľadiska bude najväčšia svetová ekonomika prosperovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Na otázku, či by USA mohli upadnúť do recesie, Trump v rozhovore pre televíziu NBC News v piatok (2. 4.) odpovedal: „Môže sa stať čokoľvek, ale myslím si, že budeme mať najlepšiu ekonomiku v histórii našej krajiny.“ Dodal, že z možného krátkodobého poklesu ekonomiky nemá obavy. „Toto je prechodné obdobie. Myslím si, že sa nám bude dariť fantasticky,“ zdôraznil.



Bývalá americká ministerka financií Janet Yellenová predtým v rozhovore pre denník Financial Times (FT) uviedla, že USA hrozí recesia v dôsledku Trumpových ciel. Spojené štáty sú do veľkej miery závislé od kľúčových nerastných surovín z Číny, takže clá na čínsky dovoz by mohli veľmi vážne oslabiť celé odvetvia americkej ekonomiky, varovala Yellenová, ktorá v minulosti šéfovala americkej centrálnej banke (Fed).



USA začiatkom apríla zaviedli plošné clo vo výške 10 % na prakticky všetok dovoz do krajiny a ďalšie vyššie clá pre množstvo obchodných partnerov. Účinnosť veľkej časti z nich Washington pozastavil na 90 dní s cieľom umožniť obchodné rokovania, na čínsky tovar však naďalej platia osobitné clá až do výšky 145 %. Peking na kroky Trumpovej administratívy reagoval odvetnými clami na americké výrobky vo výške až 125 %.