Trump pripustil, že Spojené kráľovstvo by sa mohlo vyhnúť clám

Washington 28. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump pripustil, že Washington nezavedie clá na dovoz zo Spojeného kráľovstva a krajiny sa dohodnú na voľnom obchode. "Existuje veľmi dobrá šanca, že dospejeme ku skutočnej obchodnej dohode, v ktorej sa clá nebudú vyžadovať," povedal Trump vo štvrtok (27. 2.) na spoločnej tlačovej konferencii s britským premiérom Keirom Starmerom v Bielom dome. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a DPA.



Podľa amerického lídra sa obchodné rokovania medzi USA a Spojeným kráľovstvom vyvíjajú dobre. "Myslím si, že dohodu môžeme uzavrieť relatívne rýchlo," povedal. Vyjadril pritom názor, že dohoda bude prospešná pre obe krajiny. Trump 10. februára nariadil uvaliť clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka do USA. Clá by mali nadobudnúť účinnosť 12. marca.



Starmer poznamenal, že s Trumpom viedol "produktívnu diskusiu", pričom dodal, že Spojené štáty a Británia teraz pracujú na novej hospodárskej dohode. Britská vláda pred stretnutím lídrov v Bielom dome uviedla, že Spojené kráľovstvo by sa mohlo vyhnúť americkým clám, pretože USA s ním nemajú obchodný deficit, zatiaľ čo s Európskou úniou áno. Spojené kráľovstvo je v inej pozícii, keďže jeho obchod s USA je "spravodlivý a vyvážený", poznamenal britský premiér.