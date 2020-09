Osud TikToku v USA bude známy najneskôr v piatok večer

Washington 17. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mal rozhodnúť o osude TikToku v USA do piatkového (18. 9.) večera. Zdroje oboznámené so záležitosťou povedali pre CNBC, že Trump rozhodne o TikToku v priebehu 24 až 36 hodín.



Čínska spoločnosť ByteDance, ktorá vlastní populárnu sociálnu sieť na zdieľanie krátkych videí TikTok, sa snaží uzavrieť partnerstvo s americkým softvérovým koncernom Oracle. Týmto spôsobom sa chce vyhnúť zákazu činnosti TikToku v USA, ktorým hrozí Trump. Podľa zdrojov by Oracle mal získať v TikToku takmer 20 %. Partnerom Oracle by pri vstupe do TikToku mala byť aj maloobchodná sieť Walmart.



Trump považuje čínsku sociálnu sieť za potenciálnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a pôvodne dal firme ByteDance čas približne do polovice septembra, aby sa zabavila operácií v USA. ByteDance chce namiesto predaja operácií spolupracovať v USA s Oracle ako "bezpečným" technologickým partnerom, ktorý by bol zárukou, že firma neposkytuje údaje o amerických používateľoch Pekingu.



Trumpovi sa nepáči myšlienka, že by si ByteDance ponechala väčšinu v operáciách TikToku v USA. Podľa zdrojov však predmetom aktuálnych rokovaní nie je výška podielu, ktorý prevezmú americké firmy, takže toto sa zrejme nezmení. Očakáva sa, že šéf Walmartu Doug McMillon by mal kreslo v novej rade riaditeľov americkej divízie TikToku.



Trump sa vo štvrtok stretáva s členmi svojho kabinetu a ďalšími poradcami a budú diskutovať o TikToku.