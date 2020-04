Trump: Rusko a Saudská Arábia sú blízko k dohode o obmedzení ropy

Washington 10. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že Rusko a Saudská Arábia sú "blízko" k dohode o obmedzení produkcie ropy, ktorej cieľom je zvýšiť jej ceny, ktoré po vypuknutí koronakrízy skolabovali. Informovala o tom agentúra AFP.



"Povedal by som, že (Moskva a Rijád) sa blížia k dohode. Čoskoro to zistíme," uviedol Trump na tlačovom brífingu v Bielom dome po konferenčnom hovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a saudskoarabaským princom Muhammad bin Salmánom.



Trump dodal, že ďalšie rokovania týkajúce sa krízy na trhu s ropou bude viesť neskôr vo štvrtok (miestneho času).



Ceny ropy prudko klesli po tom, čo Rusko aj Saudská Arábia v rámci cenovej vojny zvýšili jej produkciu, a ceny zároveň ochromila aj globálna pandémia koronavírusu.



Trump v reakcii na prebytok ropy upozornil na to, že na jej uskladnenie neexistuje dostatok miesta. Dodal, že situácia je "katastrofická".



Ako pripomenula agentúra TASS, plán na zníženie produkcie ropy v rámci skupiny OPEC+ predpokladá, že Rusko a Saudská Arábia znížia v priebehu mája až júna svoju produkciu z terajších 11 miliónov barelov denne o 2,5 milióna na 8,5 milióna barelov.