Trump sa opäť zaoberal možnosťou vyhodiť šéfa Fedu

Washington 22. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump koncom tohto týždňa opäť vyslovil myšlienku predčasne zbaviť funkcie Jeroma Powella, predsedu Federálneho rezervného systému (Fed), ktorého už dlho kritizuje za to, že centrálna banka neznižuje úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Trump pritom Powella sám vymenoval do funkcie počas svojho predchádzajúceho prezidentského obdobia.



Prezident v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social kritizoval aj samotný Fed, pričom uviedol, že nechápe, prečo jeho menový výbor ešte stále neznížil úrokové sadzby. „Možno, len možno, budem musieť zmeniť názor na jeho vyhodenie? Ale bez ohľadu na to, jeho funkčné obdobie sa čoskoro skončí,“ uviedol v príspevku na Truth Social v reakcii na rozhodnutie Fedu, ktorý v stredu (18. 6.) ponechal úrokové sadzby stabilné, už štvrté zasadnutie po sebe, a predpovedal vyššiu infláciu a slabší hospodársky rast v dôsledku ciel, ktoré zavádza Trump.



Post predsedu Fedu sa dlho považoval za izolovaný od prepúšťania z rôznych dôvodov, iných, ako je nezákonné alebo nesprávne konanie. Ale Trumpove čoraz častejšie vyhrážania sa vyhodením Powella môžu otestovať aj tento právny predpoklad. Faktom však je tiež, že Trump takmer rovnako často obracia kurz pri takýchto hrozbách. „Neprepustím ho,“ odpovedal 12. júna novinárom v Bielom dome.



Člen Fedu Chris Waller, ktorý bol označený za možného nástupcu Powella, v piatok (20. 6.) uviedol, že vzhľadom na klesajúcu infláciu a známky oslabenia na trhu práce by sa o znížení úrokových sadzieb malo uvažovať už v júli.



Aj Waller sa pripojil k stredajšiemu jednomyseľnému rozhodnutiu Fedu ponechať sadzby na nezmenenej úrovni. To signalizuje, že žiadny zo šiestich Powellových kolegov z predstavenstva alebo z piatich hlasujúcich prezidentov regionálnych Fedov nemalo záujem o zmenu úrokov.



Republikánsky prezident, ktorý bol zvolený čiastočne na základe presvedčenia voličov, že dokáže zmierniť vysokú infláciu, zaviedol v úrade sériu ciel. Powell v súlade s názormi expertov uviedol, že niektoré z týchto ciel sa premietnu do vyšších spotrebiteľských cien.



Powellovo funkčné obdobie sa skončí v máji 2026 a očakáva sa, že Trump v nadchádzajúcich mesiacoch nominuje jeho nástupcu. Rozhodnutie Najvyššieho súdu v máji zmiernilo obavy, že by Trump mohol vyhodiť Powella, keďže sudcovia označili Fed za „jedinečne štruktúrovaný, kvázi súkromný subjekt“.