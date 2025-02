Trump údajne čoskoro oznámi recipročné clá na mnohé krajiny

Washington 7. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje na budúci týždeň oznámiť recipročné clá na mnohé krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Týmto krokom by Trump splnil svoj sľub z predvolebnej kampane, že na dovoz do Spojených štátov zavedie clá v rovnakej výške, akú obchodní partneri uplatňujú na americký vývoz. Bezprostredne nebolo jasné, ktorých krajín by sa rozhodnutie malo týkať. Trump o svojich plánoch informoval republikánskych zákonodarcov vo štvrtok (6. 2.) počas diskusií o rozpočte v Bielom dome, uviedli zdroje oboznámené s plánom.



Prezident a jeho najbližší spolupracovníci údajne plánujú využiť vyššie dovozné clá ako zdroj na financovanie predĺženia Trumpových daňových škrtov z roku 2017. Trump v sobotu (1. 2.) oznámil zavedenia ciel vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika, po konzultáciách s predstaviteľmi oboch krajín ale posunul ich účinnosť o jeden mesiac.



Jamieson Greer, Trumpov nominant na post šéfa Úradu obchodného splnomocnenca USA (USTR), vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty by mali "preskúmať a zvážiť" možnosť zavedenia všeobecných ciel ako nástroja v boji proti presúvaniu výroby do zahraničia a zvyšovaniu obchodného deficitu USA. Obchodní partneri USA budú musieť znížiť prekážky pre americký vývoz, ak si chcú zachovať prístup na americký trh, povedal Greer v rámci vypočúvania na pôde finančného výboru Senátu amerického Kongresu.