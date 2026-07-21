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Trump údajne čoskoro zavedie nové clá voči desiatkam krajín
Spojené štáty s účinnosťou od 24. februára zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky.
Autor TASR
Washington 21. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa chystá už tento týždeň zaviesť nové clá voči desiatkam krajín, keďže platnosť jeho dočasného globálneho cla vo výške 10 % má vypršať v piatok (24. 7.), napísal v utorok denník Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa denníka sa očakáva, že nové clá budú bezprostredne po ich zavedení na súčasnej desaťpercentnej úrovni, Trumpova administratíva však zároveň pracuje na ďalších vyšetrovaniach, ktoré by jej mohli poskytnúť právny podklad na navrhnutie vyšších sadzieb.
Spojené štáty s účinnosťou od 24. februára zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky. Krok bol reakciou na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil skoršie clá odôvodnené núdzovým stavom. Právnym základom nových ciel bol zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Na dlhšie obdobie by Trump potreboval súhlas Kongresu.
Podľa denníka sa očakáva, že nové clá budú bezprostredne po ich zavedení na súčasnej desaťpercentnej úrovni, Trumpova administratíva však zároveň pracuje na ďalších vyšetrovaniach, ktoré by jej mohli poskytnúť právny podklad na navrhnutie vyšších sadzieb.
Spojené štáty s účinnosťou od 24. februára zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky. Krok bol reakciou na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil skoršie clá odôvodnené núdzovým stavom. Právnym základom nových ciel bol zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Na dlhšie obdobie by Trump potreboval súhlas Kongresu.