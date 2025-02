Trump údajne plánuje clá na európske farmaceutické produkty

Brusel 11. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje zaviesť clá na európske farmaceutické výrobky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá v utorok citovala spravodajský portál Politico.



Nové clá by podľa portálu pravdepodobne najviac pocítilo Írsko. Spojené štáty podľa jeho údajov doviezli v roku 2023 z Írska tovar v hodnote 54 miliárd eur, z čoho pripadlo 36 miliárd na produkty farmaceutického a chemického priemyslu. Opatrenie by mohlo vážne zasiahnuť aj dánsku spoločnosť Novo Nordisk, ktorá vyrába liek na chudnutie Ozempic.



V pondelok (10. 2.) Trump nariadil clá vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. O svojom zámere informoval deň predtým. EÚ následne varovala, že je pripravená k odvetným opatreniam.