Trump údajne zvažuje vyhlásenie stavu energetickej núdze

Washington 20. januára (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump ako jedno zo svojich prvých rozhodnutí po nástupe do funkcie zvažuje vyhlásiť stav núdze v energetickom sektore s cieľom zvýšiť výrobu energie a zrušiť početné environmentálne obmedzenia v tomto odvetví, ktoré zaviedla administratíva odchádzajúceho prezidenta Joea Bidena. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa v pondelok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Podľa zdrojov môže Trump využiť osobitné prezidentské právomoci, aby dosiahol výrazné zvýšenie ťažby prostredníctvom rozvoja nových ložísk ropy a zemného plynu na pozemkoch vo vlastníctve federálnej vlády. Zvolený prezident by tiež mohol zrušiť Bidenovo moratórium na vydávanie nových licencií na vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG), uvoľniť normy v oblasti znečisťovania ovzdušia v automobilovej doprave alebo stiahnuť vládne stimuly na podporu elektromobility.



Vyhlásenie stavu núdze v energetike by mohlo Trumpovi umožniť prístup k mimoriadnym právomociam, ktoré sa zvyčajne využívajú na rýchlu reakciu v prípade hurikánov, teroristických útokov a iných nepredvídaných udalostí.



Počas volebnej kampane Trump opakovane vyhlásil, že v prípade víťazstva bude presadzovať energetickú dominanciu Spojených štátov vo svete, čo zahŕňa nárast domácej produkcie a zvýšenie podielu krajiny na globálnom vývoze energie.