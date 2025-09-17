< sekcia Ekonomika
Trump udelil TikToku ďalší odklad
Umožní pokračovanie jeho fungovania v Spojených štátoch.
Autor TASR
Washington 17. septembra (TASR) - Prezident Donald Trump udelil čínskej aplikácii pre krátke videá TikTok ďalší odklad, ktorý umožní pokračovanie jej fungovania v Spojených štátoch. Oznámil to v utorok (16. 9.) Biely dom. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Napriek americkému zákonu, ktorý nariaďuje zákaz TikToku, pokiaľ nebude americká divízia aplikácie prevedená na domáce firmy, tak zostane dostupná minimálne do 16. decembra.
Americká vláda tento týždeň dosiahla rámcovú dohodu o predaji TikToku s Čínou, kde má sídlo súčasný vlastník aplikácie, spoločnosť ByteDance.
Čína označila dohodu s USA o TikToku za „obojstranne výhodnú“ a uviedla, že preskúma vývoz technológií a licencovanie duševného vlastníctva TikToku.
Minister financií USA Scott Bessent začiatkom týždňa povedal, že Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching dohodu spečatia počas piatkového (19. 9.) rozhovoru.
Americká televízia CNBC v utorok uviedla, že dokončenie dohody by mohlo trvať ďalších 30 až 45 dní.
Trump neoznámil podrobnosti dohody, ktorá by si mohla vyžadovať súhlas Kongresu. Ten pritom v roku 2024 počas predchádzajúcej administratívy schválil zákon, ktorý požadoval odpredaj TikToku pre obavy, že k údajom amerických používateľov by mohla mať prístup čínska vláda, čo by Pekingu umožnilo špehovať Američanov alebo ich ovplyvňovať prostredníctvom aplikácie.
Dohoda, ktorá prevedie americké aktíva TikToku na amerických vlastníkov z čínskej spoločnosti ByteDance, je podobná dohode, ktorá bola vypracovaná začiatkom tohto roka, ale bola odložená po tom, čo Trump oznámil vysoké clá na čínsky tovar.
Podľa dohody si softvérová spoločnosť Oracle, ktorú vlastní Trumpov podporovateľ Larry Ellison, ponechá svoju úlohu poskytovateľa technických služieb pre TikTok v USA, uvádza sa v správe.
Americkí investori dostanú po dohode 80 % v novej dcérskej spoločnosti TikTok, informoval Wall Street Journal. Zvyšok má zostať čínskym akcionárom.
Financial Times zase informovali, že podľa správ z Pekingu americká odnož TikToku bude naďalej používať čínsky algoritmus ByteDance.
