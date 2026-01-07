< sekcia Ekonomika
Trump: USA by mali zakázať veľkým investorom nákup domov
Korporátne vlastníctvo totiž podľa neho prispieva k tomu, že bývanie je pre bežných Američanov čoraz menej dostupné.
Autor TASR
Washington 7. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA by mali zakázať veľkým inštitucionálnym investorom nakupovať rodinné domy. Korporátne vlastníctvo totiž podľa neho prispieva k tomu, že bývanie je pre bežných Američanov čoraz menej dostupné. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Trump v príspevku na platforme Truth Social napísal, že kúpiť a mať dom bolo dlhé roky „vrcholom amerického sna“. Tento sen je však z dôvodu rekordne vysokej inflácie čoraz viac vzdialený. „Americký sen je pre príliš veľa ľudí, najmä mladých, čoraz menej dostupný,“ uviedol.
„Preto okamžite podnikám kroky na zákaz nákupov ďalších rodinných domov veľkými inštitucionálnymi investormi a vyzvem Kongres, aby tento zákaz kodifikoval. V domoch žijú ľudia, nie korporácie,“ dodal Trump.
