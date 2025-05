Trump: USA niekedy v budúcnosti znížia clá pre Čínu

New York 5. mája (TASS) - Spojené štáty niekedy v budúcnosti znížia dovozné clá pre Čínu, inak krajiny nebudú môcť navzájom obchodovať, vyhlásil americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„V určitom okamihu ich znížim, pretože inak by ste s nimi nikdy nemohli obchodovať. A oni veľmi chcú obchodovať. Pozrite sa, ich ekonomika je na tom naozaj zle. Ich hospodárstvo sa rúca,“ povedal Trump v rozhovore, ktorý odvysielala v nedeľu (4. 5.) televízia NBC News.



USA začiatkom apríla zaviedli plošné clo vo výške 10 % na prakticky všetok dovoz do krajiny a ďalšie vyššie clá pre množstvo obchodných partnerov. Účinnosť veľkej časti z nich Washington pozastavil na 90 dní s cieľom umožniť obchodné rokovania, na čínsky tovar však naďalej platia osobitné clá až do výšky 145 %. Peking na kroky Trumpovej administratívy reagoval odvetnými clami na americké výrobky vo výške až 125 %.



Čínske ministerstvo obchodu v piatok (2. 5.) oznámilo, že vyhodnocuje ponuku Spojených štátov na rokovania o clách a že Washington prevzal iniciatívu v snahe o začatie rozhovorov. Trump predtým uviedol, že exituje veľmi veľká šanca na dosiahnutie dohody s Pekingom.