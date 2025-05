Trump: USA stanovia colné sadzby pre ostatné krajiny čoskoro

Washington 16. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že colné sadzby pre obchodných partnerov USA stanoví „v priebehu nasledujúcich dvoch až troch týždňov“. Poznamenal pritom, že jeho administratíva nemá kapacitu na vyjednávanie so všetkými. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Trump ďalej povedal, že minister financií Scott Bessent a minister obchodu Howard Lutnick „budú posielať listy ľuďom, v ktorých v podstate povedia, čo zaplatia za podnikanie v Spojených štátoch“.



„Myslím si, že budeme veľmi féroví. Nie je však možné stretnúť sa s takým počtom ľudí, ktorí by nás chceli vidieť,“ uviedol počas stretnutia s obchodnými manažérmi v Spojených arabských emirátoch.



Americký prezident vyhlásil, že existuje „150 krajín, ktoré chcú uzavrieť dohodu“. Nepovedal koľko, ani ktoré krajiny dostanú listy. Biely dom a ministerstvo obchodu zatiaľ nereagovali na žiadosti o komentár.



Trump 2. apríla oznámil tzv. recipročné clá pre desiatky obchodných partnerov, no neskôr ich na 90 dní odložil po panike na trhoch, aby dal zahraničným vládam čas na rokovania. V predchádzajúcich týždňoch však upustil od myšlienky, že by sa stretol s každým partnerom.



Hoci Trumpova administratíva uprednostňuje obchodné rokovania s viac ako tuctom krajín, nedostatok pracovných síl a kapacít jej znemožňuje viesť rozhovory so všetkými, na ktorých sa vzťahuje prezidentov plán recipročných ciel. Dodatočné náklady spojené s výberom ciel sa často čiastočne alebo úplne prenášajú na spotrebiteľov v USA.



Začiatkom tohto mesiaca Trump povedal, že jednoducho nadiktuje úrovne ciel pre mnohé krajiny, ktoré sa chcú vyhnúť vyšším clám.



Stále prebiehajú rokovania s niekoľkými ekonomikami vrátane Japonska, Južnej Kórey, Indie a Európskej únie. Trump nedávno schválil obchodný rámec so Spojeným kráľovstvom a dočasné zníženie vzájomným ciel s Čínou, aby získal viac času na rozhovory.



Americký prezident vo štvrtok (15.5.) povedal tiež, že India predložila ponuku na zrušenie ciel na americký tovar, indická vláda to však nepotvrdila.