Trump: USA začnú od pondelka rozosielať listy o clách

Washington 7. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že Spojené štáty začnú v pondelok rozosielať prvé listy o clách adresované viacerým krajinám, píše TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a denníka The Guardian.



„Môže ich byť 12, možno 15,“ povedal Trump novinárom v súvislosti s počtom krajín, ktorým budú listy v pondelok adresované. „Uzatvorili sme aj nejaké dohody, takže pôjde o kombináciu listov a dohôd, ktoré boli spravené.“



Krajiny čaká ukončenie 90-dňového obdobia na rokovania s americkou administratívou, ktoré sa končí 9. júla. Administratíva plánuje listy rozposielať aj v utorok a stredu. Nové výšky ciel by však podľa agentúry Reuters mali nadobudnúť účinnosť až od 1. augusta.



Šéf Bieleho domu zároveň varoval, že každá krajina, ktorá sa „stotožní s protiamerickými postojmi BRICS“, bude zaťažená dodatočným desaťpercentným clom.



Trump začiatkom apríla oznámil plošné 10-percentné clá na dovoz takmer všetkých tovarov do USA, ako aj vyššie, tzv. recipročné clá, na väčšinu krajín sveta. Ich uplatňovanie však pozastavil na 90 dní, aby poskytol čas na rokovania.



Minister obchodu Howard Lutnick pre novinárov potvrdil, že vyššie colné sadzby začnú platiť 1. augusta, pričom Trump podľa neho „práve teraz stanovuje sadzby a uzatvára dohody“.



Americký minister financií Scott Bessent v nedeľnej relácii CNN uviedol, že v najbližších dňoch môže dôjsť k viacerým významným oznámeniam obchodných dohôd. Podľa neho Európska únia dosiahla v rokovaniach dobrý pokrok.



Od nástupu do úradu Trump rozpútal celosvetovú obchodnú vojnu, ktorá rozvírila finančné trhy a donútila politikov snažiť sa chrániť svoje ekonomiky, okrem iného prostredníctvom dohôd s USA a inými krajinami, pripomína Reuters.