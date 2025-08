Trump: USA zvýšia clá Indii, pretože stále kupuje ruskú ropu

Washington 5. augusta (TASR) - Spojené štáty veľmi skoro uvalia na Indiu vyššie clá, keďže naďalej kupuje ruskú ropu, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu CNBC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Dohodli sme sa na 25 %, ale myslím si, že to v priebehu najbližších 24 hodín výrazne zvýšim, pretože kupujú ruskú ropu,“ povedal Trump. Ako dodal, ak India bude pokračovať v nákupe ruských energetických zdrojov, nebude spokojný.



Trump 14. júla vyhlásil, že Spojené štáty uvalia na Rusko a jeho obchodných partnerov clá vo výške približne 100 %, pokiaľ Moskva do 50 dní nezastaví vojnu proti Ukrajine. Následne 28. júla oznámil, že túto lehotu plánuje skrátiť na desať až 12 dní. Veľvyslanec USA pri NATO Matt Whitaker zasa vyhlásil, že Spojené štáty uvalia sankcie na Čínu, Indiu a Brazíliu, aby dosiahli zastavenie bojových operácií na Ukrajine.



„Sekundárne sankcie a clá voči tým, ktorí platia za túto vojnu - ako Čína, India a Brazília - nákupom ropy, ktorú produkuje Rusko, sú logickým ďalším krokom, ako sa pokúsiť ukončiť túto vojnu,“ povedal Whitaker pre televíziu Bloomberg. „To ich naozaj zasiahne tam, kde to najviac bolí, a to v ich hlavnom zdroji príjmov, ktorým je predaj ropy týmto krajinám,“ dodal.