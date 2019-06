Trump uvalí ďalšie clá, ak sa nestretne s čínskym prezidentom

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí však uviedol, že v súčasnosti nemá žiadne informácie o rokovaniach čínskeho a amerického prezidenta.

Washington 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump počíta s tým, že sa na nadchádzajúcom samite lídrov skupiny G20 stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Varoval, že ak sa nestretnú, uvalí nové clá na čínske tovary.



Trump v rozhovore pre CNCB odpovedal kladne na otázku, či uvalí ďalšie clá na čínsky dovoz, ak čínsky prezident nepríde na samit skupiny G20, ktorý sa bude konať koncom mesiaca v Japonsku. Dodal však, že stretnutie je naplánované.



"Bol by som prekvapený, ak by neprišiel," dodal Trump. "Myslím si, že príde, nepočul som, že nepríde."



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí však uviedol, že v súčasnosti nemá žiadne informácie o rokovaniach čínskeho a amerického prezidenta.



Trump predpokladá, že Čína uzavrie s USA obchodnú dohodu, pretože ju potrebuje. Americký prezident v pondelok tiež kritizoval Peking za devalváciu meny. Dodal, že s tým treba niečo robiť, pretože to vytvára nerovné podmienky. Menovú politiku americkej centrálnej banky (Fed) označil za deštruktívnu, pretože neznižuje úrokové sadzby.