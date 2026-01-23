< sekcia Ekonomika
Trump uvalil na lode s iránskou ropou sankcie, ceny ropy vzrástli
Väčší objem v rámci OPEC produkujú iba Saudská Arábia, Irak a Spojené arabské emiráty (SAE).
Autor TASR
New York 23. januára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok zhruba o 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 66 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na zvýšenie tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa na Irán, keď zaviedol nové sankcie na plavidlá transportujúce iránsku ropu a oznámil, že do Perzského zálivu smerujú bojové lode. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.10 h SEČ 65,97 USD (56,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,91 USD (2,98 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 61,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,79 USD alebo 3,03 %. Za celý týždeň smeruje cena ropy v obidvoch prípadoch k rastu zhruba o 2,5 %.
Americké ministerstvo financií v piatok oznámilo, že USA na deväť plavidiel a osem firiem spojených s prepravou iránskej ropy a ropných produktov uvalili nové sankcie. Irán je pritom štvrtým najväčším producentom ropy v rámci štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Jeho produkcia dosahuje približne 3,2 milióna barelov ropy denne.
Väčší objem v rámci OPEC produkujú iba Saudská Arábia, Irak a Spojené arabské emiráty (SAE). Irán je zároveň významným exportérom ropy do Číny, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete.
(1 EUR = 1,1742 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.10 h SEČ 65,97 USD (56,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,91 USD (2,98 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 61,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,79 USD alebo 3,03 %. Za celý týždeň smeruje cena ropy v obidvoch prípadoch k rastu zhruba o 2,5 %.
Americké ministerstvo financií v piatok oznámilo, že USA na deväť plavidiel a osem firiem spojených s prepravou iránskej ropy a ropných produktov uvalili nové sankcie. Irán je pritom štvrtým najväčším producentom ropy v rámci štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Jeho produkcia dosahuje približne 3,2 milióna barelov ropy denne.
Väčší objem v rámci OPEC produkujú iba Saudská Arábia, Irak a Spojené arabské emiráty (SAE). Irán je zároveň významným exportérom ropy do Číny, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete.
(1 EUR = 1,1742 USD)