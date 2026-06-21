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Trump už spoločnosť Anthropic nepovažuje za bezpečnostnú hrozbu
Anthropic minulý týždeň oznámil, že zablokoval prístup k nedávno predstaveným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5.
Autor TASR
Washington 21. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump už nepovažuje spoločnosť Anthropic za hrozbu pre národnú bezpečnosť. V rozhovore pre americký spravodajský portál Axios v piatok (19. 6.) uviedol, že k zmene postoja ho priviedla rýchla a zodpovedná reakcia spoločnosti na obavy jeho administratívy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Anthropic minulý týždeň oznámil, že zablokoval prístup k nedávno predstaveným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Dôvodom je nariadenie americkej vlády o kontrole exportu, ktorá sa odvolávala na národnú bezpečnosť. Oba modely spoločnosť označovala za špičku v odvetví.
„Teraz nie, ale pred týždňom možno áno,“ uviedol Trump v odpovedi na otázku, či Anthropic stále považuje za bezpečnostné riziko. Generálny riaditeľ spoločnosti Dario Amodei zareagoval na vládne nariadenie o kontrole exportu „veľmi rýchlo“ a „zodpovedne“, dodal. Trump hovoril s Amodeiom a ďalšími technologickými lídrami tento týždeň na samite skupiny G7 vo Francúzsku.
Model Mythos je mimoriadne silný najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dokáže odhaľovať softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli zostať neobjavené celé desaťročia. Doteraz túto schopnosť využívali americké úrady a vybrané firmy na posilnenie bezpečnosti svojich systémov. Zároveň však existujú obavy, že takáto technológia by sa v nesprávnych rukách mohla stať nebezpečnou kybernetickou zbraňou.
Anthropic minulý týždeň oznámil, že zablokoval prístup k nedávno predstaveným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Dôvodom je nariadenie americkej vlády o kontrole exportu, ktorá sa odvolávala na národnú bezpečnosť. Oba modely spoločnosť označovala za špičku v odvetví.
„Teraz nie, ale pred týždňom možno áno,“ uviedol Trump v odpovedi na otázku, či Anthropic stále považuje za bezpečnostné riziko. Generálny riaditeľ spoločnosti Dario Amodei zareagoval na vládne nariadenie o kontrole exportu „veľmi rýchlo“ a „zodpovedne“, dodal. Trump hovoril s Amodeiom a ďalšími technologickými lídrami tento týždeň na samite skupiny G7 vo Francúzsku.
Model Mythos je mimoriadne silný najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dokáže odhaľovať softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli zostať neobjavené celé desaťročia. Doteraz túto schopnosť využívali americké úrady a vybrané firmy na posilnenie bezpečnosti svojich systémov. Zároveň však existujú obavy, že takáto technológia by sa v nesprávnych rukách mohla stať nebezpečnou kybernetickou zbraňou.