Trump uzavrel obchodnú dohodu s Indonéziou

Washington 15. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil obchodnú dohodu s Indonéziou. Ide o najnovší krok v jeho snahe dosiahnuť lepšie podmienky s obchodnými partnermi a znížiť masívny obchodný deficit USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



„S Indonéziou sme práve uzavreli skvelú dohodu pre všetkých. Rokoval som priamo s ich prezidentom. Podrobnosti budú nasledovať,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.



Hodnota celkového obchodu Indonézie a USA dosiahla v roku 2024 necelých 40 miliárd USD (34,29 miliardy eur). Nepatrí tak medzi 15 najväčších, ale rastie. Export z USA do Indonézie sa v minulom roku zvýšil o 3,7 %, zatiaľ čo dovoz odtiaľ stúpol o 4,8 %. To spôsobilo, že USA mali deficit obchodnej bilancie s tovarom za takmer 18 miliárd USD.



Podľa údajov amerického štatistického úradu boli v minulom roku najvýznamnejšími dovážanými artiklami z Indonézie palmový olej, elektronické zariadenia, obuv, pneumatiky, prírodný kaučuk a mrazené krevety. Trump minulý týždeň v liste pohrozil tejto ázijskej krajine colnou sadzbou vo výške 32 % s platnosťou od 1. augusta.



Tento mesiac poslal podobné listy približne dvom desiatkam obchodných partnerov vrátane Kanady, Japonska, Brazílie aj Európskej únie (EÚ), v ktorých stanovil plošné colné sadzby od 20 % do 50 %, ako aj 50-percentné clo na meď. EÚ už pripravila odvetné opatrenia pre prípad, že jej rokovania s USA zlyhajú.



Termín 1. augusta dáva krajinám čas na dosiahnutie dohôd, ktoré by mohli znížiť hroziace clá. Niektorí investori a ekonómovia si pritom všimli Trumpov vzorec ustupovania od svojich colných hrozieb.



Od spustenia colnej vojny dosiahol Trump len niekoľko dohôd, napriek tomu, že jeho tím vyhlasoval, že uzavrie „90 dohôd za 90 dní“. Doteraz však USA uzavreli rámcové dohody len so Spojeným kráľovstvom a Vietnamom. S Čínou dosiahli predbežnú dohodu, ktorá má zabrániť najvyšším Trumpovým clám, kým pokračujú rokovania medzi oboma krajinami.



V prípade Indonézie zostáva nejasné, aká bude nová úroveň ciel. Zdroje z indonézskej vlády podľa AFP naznačili, že sú s novou dohodou spokojní.



(1 EUR = 1,1665 USD)