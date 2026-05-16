Trump v 1. štvrťroku investoval do spoločnosti Apple 7,2 milióna USD
Poskytnutý zoznam neobsahuje presné sumy, ale len približné rozpätia bez špecifikácie, či išlo o investície do akcií alebo iných finančných nástrojov.
Autor TASR
Washington 16. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump pred návštevou Číny výrazne zvýšil svoje investície do spoločnosti Apple. Z údajov, ktoré zverejnil v piatok (15. 5.) Úrad pre vládnu etiku (OGE), vyplýva, že v prvých troch mesiacoch tohto roka vložil do výrobcu iPhonov až 7,2 milióna dolárov (6,15 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Poskytnutý zoznam neobsahuje presné sumy, ale len približné rozpätia bez špecifikácie, či išlo o investície do akcií alebo iných finančných nástrojov. Najväčší nákup akcií spoločnosti Apple v hodnote medzi 1 a 5 miliónmi USD sa uskutočnil začiatkom februára.
Trumpa na jeho štátnej návšteve v Pekingu tento týždeň sprevádzala početná podnikateľská delegácia, ktorej súčasťou bol generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook, technologický miliardár Elon Musk, šéf spoločnosti Nvidia Jensen Huang a generálny riaditeľ spoločnosti Boeing Kelly Ortberg. Dokumenty OGE takisto poukazujú na rozsiahle obchodovanie s cennými papiermi spoločností Tesla, Boeing a Nvidia, hoci nie je jasné, či prevládali nákupy alebo predaje.
Boeing počas Trumpovej návštevy získal od Číny objednávku na 300 lietadiel v hodnote viac ako 37 miliárd USD. Nvidia sa snaží obnoviť prístup na čínsky trh, kde čelí tlaku v podobe amerických vývozných obmedzení a čínskej podpory domácich firiem, ako je Huawei. Šéf spoločnosti Huang odhadol, že Nvidia by mohla tento rok v Číne prísť o tržby vo výške približne 50 miliárd USD.
Trump podľa hlásenia pre OGE v prvom štvrťroku uskutočnil viac ako 2300 nákupov akcií. Najväčšie transakcie predstavoval predaj technologických akcií. Trump predal podiely v spoločnostiach Microsoft a Amazon, ako aj v spoločnosti Meta, v hodnote až 25 miliónov USD, a to všetko 10. februára.
(1 EUR = 1,1702 USD)
