Trump v januári oznámi meno svojho kandidáta na post šéfa Fedu
Trump zopakoval, že má favorita na najvyššiu pozíciu v americkej centrálnej banke. Funkčné obdobie súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella sa končí v máju budúceho roka.
Autor TASR
Washington 30. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje oznámiť meno svojho kandidáta na post šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) „niekedy v januári“. Vyhlásil to v pondelok (29. 12.) počas stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Trump zopakoval, že má favorita na najvyššiu pozíciu v americkej centrálnej banke. Funkčné obdobie súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella sa končí v máju budúceho roka. Prezidentovho nominanta musí následne potvrdiť americký Senát. Trump začiatkom decembra naznačil, že jeho favoritom na post šéfa Fedu je riaditeľ Národnej ekonomickej rady v Bielom dome, 63-ročný Kevin Hassett. Prezidentov hlavný ekonomický poradca je považovaný za zástancu uvoľnenej menovej politiky. Trump otvorene kritizuje menovú politiku Fedu pod vedením Powella, keďže podľa neho neznižuje úrokové sadzby dostatočne rýchlo.
