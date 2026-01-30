< sekcia Ekonomika
Trump v piatok oznámi svojho kandidáta na post šéfa Fedu
Prezidentovo personálne rozhodnutie musí schváliť americký Senát.
Autor TASR
Washington 30. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok ráno miestneho času oznámi meno svojho kandidáta na post budúceho šéfa americkej centrálnej banky (Fed). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.
Meno bude zverejnené v piatok ráno, povedal novinárom uplynulý štvrtok Trump. „Bude to niekto, kto je veľmi rešpektovaný, niekto, koho pozná každý vo finančnom svete. A myslím si, že to bude veľmi dobrá voľba. Dúfam, že áno,“ dodal prezident.
Ako pravdepodobní kandidáti sa vo Washingtone spomínajú člen Rady guvernérov Fedu Christopher Waller, riaditeľ Národnej ekonomickej rady a Trumpov poradca Kevin Hassett, bývalý člen Rady guvernérov Kevin Warsh a Rick Rieder z investičnej spoločnosti Blackrock. Za favorita bol pôvodne považovaný Hassett, Trump však nedávno vyhlásil, že chce, aby „zostal tam, kde je“.
Prezidentovo personálne rozhodnutie musí schváliť americký Senát. Mandát súčasného šéfa Fedu Jeromeho Powella vyprší 15. mája po približne ôsmich rokoch. Do funkcie nastúpil ako Trumpov nominant v roku 2017, prezident však opakovane kritizuje jeho menovú politiku. Od opätovného uvedenia do funkcie pred vyše rokom svoje útoky zintenzívnil a spochybnil tak nezávislosť Fedu. Powell začiatkom januára dokonca oznámil, že americká justícia mu hrozí vyšetrovaním po tom, čo ho Trump obvinil z údajného podvodu súvisiaceho s rekonštrukciou sídla centrálnej banky vo Washingtone.
Meno bude zverejnené v piatok ráno, povedal novinárom uplynulý štvrtok Trump. „Bude to niekto, kto je veľmi rešpektovaný, niekto, koho pozná každý vo finančnom svete. A myslím si, že to bude veľmi dobrá voľba. Dúfam, že áno,“ dodal prezident.
Ako pravdepodobní kandidáti sa vo Washingtone spomínajú člen Rady guvernérov Fedu Christopher Waller, riaditeľ Národnej ekonomickej rady a Trumpov poradca Kevin Hassett, bývalý člen Rady guvernérov Kevin Warsh a Rick Rieder z investičnej spoločnosti Blackrock. Za favorita bol pôvodne považovaný Hassett, Trump však nedávno vyhlásil, že chce, aby „zostal tam, kde je“.
Prezidentovo personálne rozhodnutie musí schváliť americký Senát. Mandát súčasného šéfa Fedu Jeromeho Powella vyprší 15. mája po približne ôsmich rokoch. Do funkcie nastúpil ako Trumpov nominant v roku 2017, prezident však opakovane kritizuje jeho menovú politiku. Od opätovného uvedenia do funkcie pred vyše rokom svoje útoky zintenzívnil a spochybnil tak nezávislosť Fedu. Powell začiatkom januára dokonca oznámil, že americká justícia mu hrozí vyšetrovaním po tom, čo ho Trump obvinil z údajného podvodu súvisiaceho s rekonštrukciou sídla centrálnej banky vo Washingtone.