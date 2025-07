Trump v súčasnosti neplánuje odvolať predsedu Fedu, ale nevylučuje to

Washington 16. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že v súčasnosti neplánuje odvolať predsedu Federálneho rezervného systému (Fed) Jeromeho Powella, ale zároveň dodal, že to nevylučuje. TASR o tom informuje na základe správ AFP a businesstimes.



Trumpove zmiešané posolstvá po mesiacoch útokov na nezávislého šéfa centrálnej banky spôsobili, že výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástli nad 5 %.



Na otázku, či Powella odvolá, Trump odpovedal, že „odvádza mizernú prácu, ale nie, o tom nehovorím“. „Nič nevylučujem, ale myslím si, že je to veľmi nepravdepodobné,“ dodal.



Trump poznamenal, že by v každom prípade mohol vykonať zmenu na čele Fedu, keď Powellovo funkčné obdobie skončí na budúci rok.



Americký prezident opakovane kritizoval Powella za to, že rýchlo neznížil úrokové sadzby, pričom argumentoval, že Európa už znížila sadzby „desaťkrát za krátky čas a my sme ich neznížili ani raz“.



V utorok (15. 7.) večer Trump naznačil, že pri projekte rekonštrukcie v ústredí Fedu v hodnote 2,5 miliardy USD mohlo dôjsť k podvodu. Údajne chýbalo riadne povolenie, čo by mohol byť dôvod na Powellov odchod.



Tieto komentáre nasledujú po utorkovom stretnutí, na ktorom sa Trump údajne opýtal republikánov v Snemovni reprezentantov, či by mal Powella odvolať. Niekoľko zdrojov pre CBS News uviedlo, že ľudia v miestnosti vyjadrili súhlas.



Powellovo funkčné obdobie na čele americkej centrálnej banky končí až v máji 2026 a jeho funkčné obdobie ako guvernéra Fedu sa končí až v roku 2028.



Samotný Powell uviedol, že neplánuje predčasne odstúpiť a nezávislosť centrálnej banky v menovej politike považuje za zákonnú záležitosť.