Trump v utorok podpíše nariadenia o automobilových clách

Washington 29. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump ešte dnes podpíše výkonné nariadenia o clách na automobily. Oznámila to v utorok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová bez uvedenia ďalších podrobností. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a DPA.



Podľa amerických médií Trump zareaguje na sťažnosti zo strany domáceho automobilového priemyslu. Denník Wall Street Journal (WSJ) v pondelok (28. 4.) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou informoval, že Trumpova administratíva plánuje znížiť clá na dovážené komponenty určené na montáž v USA. V prípade automobilov by sa zároveň nemali uplatňovať ani dodatočné clá na hliník a oceľ.



Začiatkom apríla vstúpilo v USA do platnosti 25-percentné clo na dovážané automobily, pričom od 3. mája by sa malo uplatňovať aj na automobilové súčiastky. Minister financií Scott Bessent na tlačovej konferencii uviedol, že zmiernenie ciel významne prispeje k presmerovaniu výroby automobilov do USA.



Podľa niektorých odhadov sa približne polovica vozidiel predávaných v USA montuje mimo krajiny. A v prípade doma vyrobených vozidiel pochádza z krajiny samotnej len 40 až 50 % použitých komponentov.