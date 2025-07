Trump varuje Indiu pred zavedením vyšších ciel

Washington 30. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok (29. 7.) varoval Indiu pred zavedením vyšších ciel, ak sa nepodarí uzavrieť novú obchodnú dohodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trumpove vyjadrenie nasledovalo po správe Reuters, že sa India pripravuje na zavedenie ciel vo výške 20 až 25 %. Lehota, ktorú stanovil Washington na dosiahnutie dohody, uplynie 1. augusta a India zatiaľ Spojeným štátom neponúkla žiadne nové ústupky. „India bola dobrým priateľom, ale India v podstate zavádzala viac ciel, ako takmer ktorákoľvek iná krajina,“ povedal prezident novinárom na palube Air Force One. Na otázku o správe agentúry Reuters Trump uviedol, že obchodná dohoda ešte nebola uzavretá a India by mohla čeliť vyšším clám.



India plánuje obnoviť širšie obchodné rokovania v polovici augusta, keď má krajinu navštíviť delegácia z USA, a očakáva, že do októbra uzavrie komplexnú bilaterálnu dohodu.