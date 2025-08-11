Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Ekonomika

Trump verí,že Čína štvornásobne zvýši nákupy amerických sójových bôbov

.
Na snímke prezident USA Donald Trump odpovedá na otázky novinárov pred nástupom do lietadla na letisku v Allentowne 3. augusta 2025. Foto: TASR

Čína je znepokojená nedostatkom sójových bôbov. Naši skvelí farmári produkujú sóju najvyššej kvality, napísal Trump v nedeľu (10. 8.) na sociálnej sieti.

Autor TASR
Washington 11. augusta (TASR) - Prezident USA Donald Trump vyjadril nádej, že Čína štvornásobne zvýši nákupy amerických sójových bôbov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Čína je znepokojená nedostatkom sójových bôbov. Naši skvelí farmári produkujú sóju najvyššej kvality,“ napísal Trump v nedeľu (10. 8.) na sociálnej sieti. „Dúfam, že Čína rýchlo zvýši svoje objednávky na dodávky sójových bôbov štvornásobne. Je to tiež spôsob, ako výrazne znížiť obchodný deficit Číny s USA,“ uviedol Trump a ubezpečil, že zvýšené objednávky budú rýchlo vybavené.

Podľa údajov čínskej colnej správy objem obchodu medzi Čínou a USA v období január až júl 2025 dosiahol 337,22 miliardy amerických dolárov (289,51 miliardy eur), čo je o 12 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Prebytok Číny v obchode s USA sa za sedem mesiacov roka znížil o 13,1 % na 165,52 miliardy USD.

(1 EUR = 1,1648 USD)
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe