Trump verí,že Čína štvornásobne zvýši nákupy amerických sójových bôbov
Autor TASR
Washington 11. augusta (TASR) - Prezident USA Donald Trump vyjadril nádej, že Čína štvornásobne zvýši nákupy amerických sójových bôbov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Čína je znepokojená nedostatkom sójových bôbov. Naši skvelí farmári produkujú sóju najvyššej kvality,“ napísal Trump v nedeľu (10. 8.) na sociálnej sieti. „Dúfam, že Čína rýchlo zvýši svoje objednávky na dodávky sójových bôbov štvornásobne. Je to tiež spôsob, ako výrazne znížiť obchodný deficit Číny s USA,“ uviedol Trump a ubezpečil, že zvýšené objednávky budú rýchlo vybavené.
Podľa údajov čínskej colnej správy objem obchodu medzi Čínou a USA v období január až júl 2025 dosiahol 337,22 miliardy amerických dolárov (289,51 miliardy eur), čo je o 12 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Prebytok Číny v obchode s USA sa za sedem mesiacov roka znížil o 13,1 % na 165,52 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1648 USD)
