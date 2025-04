Trump: Vietnam vyjadril ochotu zrušiť všetky clá na americký tovar

Washington 4. apríla (TASR) - Vietnam vyjadril ochotu zrušiť všetky clá na americký tovar, vyhlásil to v piatok americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Práve som mal produktívny telefonický rozhovor s To Lamom, generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu, ktorý mi povedal, že Vietnam je ochotný znížiť svoje clá na nulu, ak sa mu podarí dosiahnuť dohodu s USA,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social a dodal, že sa teší na stretnutie s vietnamským lídrom v blízkej budúcnosti.



Podľa údajov Washingtonu mal obchodný obrat medzi USA a Vietnamom na konci roka 2024 hodnotu približne 149,6 miliardy amerických dolárov (134,81 miliardy eur). Dodávky z USA do Vietnamu boli v objeme približne 13,1 miliardy USD, zatiaľ čo z Vietnamu do USA mali hodnotu 136,6 miliardy USD.



Spojené štáty v stredu (2. 4.) oznámili clá vo výške najmenej 10 % na prakticky všetok tovar prichádzajúci do Spojených štátov. Ešte vyššie colné sadzby čakajú na desiatky krajín, ktoré majú s USA veľké obchodné deficity. V prípade Vietnamu bolo clo stanovené na až na 46 %.



(1 EUR = 1,1097 USD)