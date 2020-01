Trump vychválil svoje ekonomické kroky,vyzval firmy na viac investícií

Davos 21. januára (TASR) - Vo švajčiarskom Davose sa v utorok začalo zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Hlavnými témami na jubilejnom zasadnutí WEF, ktoré oslavuje 50 rokov, sú popri klasických ekonomických otázkach aj situácia na Blízkom východe a najmä klimatické zmeny.



Po minuloročnej prestávke na fóre opäť vystúpil americký prezident Donald Trump. Pred zaplneným auditóriom vychválil svoju ekonomickú politiku a obchodné dohody, ktoré jeho vláda v poslednom období uzatvorila.



Prisvojil si zásluhy za dereguláciu ekonomiky, uzatvorenie nových obchodných dohôd a vytvorenie ekonomických príležitostí pre bežných pracujúcich a ich rodiny.



Ako uviedol, po rokoch hospodárskej stagnácie sa vytvorilo obrovské množstvo ekonomických príležitostí, pričom podľa neho je dnes na tom ekonomika USA omnoho lepšie, než predpokladal, keď nastúpil do úradu. Zároveň sa poďakoval zahraničným firmám, ktoré v USA investovali, a vyzval ich, aby v tomto trende pokračovali. "Na dosiahnutie úspechu nie je nič lepšie, ako investovať v USA," vyhlásil.



Pripomenul aj obchodné dohody, ktoré USA uzatvorili s Čínou a Mexikom. Podľa Trumpa sú tieto dohody vhodným modelom pre 21. storočie.



Okrem toho sa vyjadril k otázke úrokových sadzieb v USA a opäť nezabudol americkú centrálnu banku skritizovať. "Fed zvyšoval úrokové sadzby príliš rýchlo, znižoval ich však veľmi pomaly," povedal Trump.



Prezident zároveň účastníkom fóra povedal, že Spojené štáty sa pripoja k iniciatíve WEF, ktorej súčasťou je výsadba jedného bilióna stromov. Na druhej strane poukázal na ekonomický význam ropy a plynu.



Práve zmena klímy je jednou z hlavných tém tohtoročného WEF. Zúčastňuje sa na ňom aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, ktorá v Davose vyhlásila, že svetové klimatické hnutie, ktoré podnietila, je iba začiatkom boja proti globálnemu otepľovaniu a treba toho spraviť podstatne viac. Ľudia by si podľa nej mali uvedomiť najmä to, že už ide o skutočnú krízu.