Trump vyhlásil, že zdvojnásobí dovozné clá na oceľ na 50 percent

Washington 31. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok v Pensylvánii v závode US Steel vyhlásil, že zdvojnásobí dovozné clá na oceľ na 50 percent. Vyzdvihoval zároveň „partnerstvo“ medzi americkým výrobcom ocele a japonskou spoločnosťou Nippon Steel, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



„Zvýšime clá na oceľ do Spojených štátov amerických z 25 percent na 50 percent, čo ešte viac zabezpečí oceliarsky priemysel,“ povedal Trump. „Tomu sa nikto nevyhne,“ dodal.



Trump v prejave pred zamestnancami závodu v Pensylvánii zároveň vyhlásil, že slovo „clo“ je jeho „absolútne najobľúbenejším slovom“, cituje agentúra DPA.



Prezident USA šokoval trhy, keď v ešte v piatok 23. mája oznámil partnerstvo medzi americkým oceliarskym koncernom U.S. Steel a japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Prezident vtedy uviedol, že toto partnerstvo vytvorí najmenej 70.000 pracovných miest a americkej ekonomike prinesie 14 miliárd USD, pričom väčšina investícií sa uskutoční v nasledujúcich 14 mesiacoch.



Trumpova administratíva odôvodnila existujúce clá na oceľ ako opatrenie na ochranu národnej bezpečnosti, pripomína DPA.



Podľa vládneho indexu cien výrobcov sa cena oceľových výrobkov od nástupu Trumpa do prezidentského úradu v januári tohto roka zvýšila približne o 16 percent, dodáva AP.