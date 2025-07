Trump vyjadril želanie, aby Musk a jeho podniky v USA prosperovali

Washington 24. júla (TASR) - Americký prezident USA Donald Trump zdôraznil, že neplánuje zničiť spoločnosti amerického podnikateľa Elona Muska čiastočným alebo úplným odobratím dotácií. Trump v poslednom čase upozorňoval, že Muskove spoločnosti Tesla a SpaceX dostávajú od amerických úradov značné dotácie. Pripustil tiež možnosť zrušenia zmlúv s týmito podnikmi a zrušenie všetkých dotácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Všetci tvrdia, že zničíme Elonove spoločnosti tým, že mu odoberieme časť, ak nie všetky veľké dotácie, ktoré dostáva od vlády USA. Nie je to tak!,“ napísal vo štvrtok šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Chcem, aby Elon a všetky podniky v našej krajine prosperovali, a to tak, ako nikdy predtým! Čím lepšie sa im darí, tým lepšie sa darí USA, a to je dobré pre nás všetkých. Každý deň stanovujeme nové rekordy a chcem, aby to tak zostalo!,“ zdôraznil Trump.



Musk bol donedávna koordinátorom úradu pre zvyšovanie efektívnosti vlády (DOGE) a patril do najbližšieho okruhu Trumpových spolupracovníkov a podporovateľov. Vzťahy medzi prezidentom a technologickým miliardárom sa však v posledných týždňoch začali zhoršovať z viacerých dôvodov vrátane tých, ktoré súvisia s obchodnými záujmami Muska.



Po odchode zo štátnej služby Musk začiatkom júna ostro skritizoval Trumpov návrh zákona o daniach a výdavkoch a staronovému prezidentovi odkázal, že bez jeho podpory by nevyhral voľby v novembri 2024. Trump zase nazval Muska bláznom a obvinil ho, že si v určitom okamihu prestal svedomito plniť svoje povinnosti šéfa úradu DOGE.