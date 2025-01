Trump vyzval Britániu, aby zo Severného mora odstránila veterné farmy

Londýn 4. januára (TASR) - Zvolený prezident USA Donald Trump v piatok vyzval britskú vládu, aby "otvorila" Severné more pre ťažbu ropy a z pobrežných vôd v oblasti odstránila veterné farmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V októbri britská vláda oznámila, že spoločnostiam, ktoré ťažia ropu a zemný plyn v Severnom mori, zvýši daň z nadmerných ziskov z 35 % na 38 % a predĺži platnosť tohto odvodu o jeden rok. Labouristický kabinet chce príjmy z ropy a plynu použiť na získanie finančných prostriedkov na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.



"Spojené kráľovstvo robí veľmi veľkú chybu. Otvorte Severné more. Zbavte sa veterných mlynov!", napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Vyjadrenie bolo reakciou na správu, že spoločnosť Apache, divízia amerického producenta ropy a zemného plynu APA, plánuje opustiť Severné more do konca roka 2029. Spoločnosť očakáva, že ťažba v Severnom mori klesne v roku 2025 medziročne o 20 %.



Ropné spoločnosti v posledných desaťročiach postupne opúšťajú Severné more, pričom ťažba klesla z maximálnej úrovne 4,4 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (bpd) na začiatku tisícročia na približne 1,3 milióna bpd v súčasnosti. Vláda britského premiéra Keira Starmera si medzitým stanovila cieľ štvornásobne zvýšiť kapacitu výroby energie z vetra na mori na 60 gigawattov (GW).