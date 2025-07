Trump vyzval šéfa Fedu Powella na okamžitú rezignáciu

Washington 3. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump opätovne zaútočil na šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeromeho Powella a v zatiaľ najostrejšom prejave vyzval na jeho okamžitý odchod z vedenia. Informovali o tom denník The New York Times a britská mediálna spoločnosť BBC.



„Pán Príliš neskoro by mal okamžite rezignovať,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Zároveň k tomu pridal titulok článku z agentúry Bloomberg, podľa ktorého šéf Federálnej agentúry na financovanie bývania (FHFA) Bill Pulte vyzval Kongres na začatie vyšetrovania Powella v súvislosti s plánmi na rekonštrukciu centrály Fedu vo Washingtone.



Trump nominoval Powella na pozíciu šéfa centrálnej banky počas svojho prvého volebného obdobia a neskôr ho v tejto funkcii potvrdil Joe Biden. Už počas prvého volebného obdobia Trump šéfa centrálnej banky za jeho kroky kritizoval, pričom v súčasnosti je to za držanie úrokových sadzieb na vyššej úrovni. Powellov súčasný mandát sa končí v máji budúceho roka a podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu USA ešte z roku 1935 nie je možné predstaviteľov centrálnej banky vyhodiť bez vážnej príčiny, ako je napríklad nezákonné konanie.



Trump tlačí na znižovanie úrokových sadzieb s cieľom podporiť rast ekonomiky. Powell v reakcii na tlaky však uviedol, že práve Trumpove clá predstavujú problém. Na otázku počas panelovej diskusie v rámci konferencie centrálnych bankárov v portugalskej Sintre, či by Fed v súčasnosti opäť znížil sadzby, keby Trump začiatkom tohto roka neoznámil plán zaviesť clá, Powell odpovedal: „Myslím, že áno.“