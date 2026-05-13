Trump vyzve Si Ťin-pchinga, aby „otvoril“ svoju krajinu
Trump vyzve Si Ťin-pchinga, aby „otvoril" svoju krajinu
Autor TASR
Washington 13. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump bude počas návštevy Pekingu tlačiť na zlepšenie podmienok pre americké podniky a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga vyzve, aby svoju krajinu „otvoril“. V príspevku na sociálnej sieti, ktorý zverejnil v stredu počas letu do Číny na palube Air Force One, Trump uviedol, že táto požiadavka bude jeho absolútnou prioritou pri rokovaniach s čínskym prezidentom, ktorého opísal ako lídra „mimoriadnej výnimočnosti“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Americkí podnikatelia sú „brilantní ľudia“, ktorí by mohli pomôcť Číne dostať sa na „ešte vyššiu úroveň“, napísal ďalej Trump. Americký prezident smeruje do Číny s delegáciou podnikateľov na vysokej úrovni, ktorej súčasťou sú Jensen Huang z Nvidie, Elon Musk z Tesly, Tim Cook z Apple a Kelly Ortberg z Boeingu. Pred jeho príchodom do Pekingu v stredu večer sa najvyšší obchodní vyjednávači Pekingu a Washingtonu, čínsky vicepremiér Che Li-feng a americký minister financií Scott Bessent, stretli v juhokórejskom meste Inčchon neďaleko Soulu. Čínska štátna tlačová agentúra Sinchua opísala niekoľkohodinové diskusie ako otvorené a konštruktívne a dodala, že obe strany hovorili aj o bilaterálnej spolupráci.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že lídri oboch krajín budú diskutovať o kľúčových otázkach v americko-čínskych vzťahoch, ako aj o „svetovom mieri“. Návšteva je vnímaná ako dôležitý test pre vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Okrem obchodu a prístupu na trh sa očakáva, že diskusie budú zahŕňať aj kontrolu vývozu technológií, konflikt v Iráne a Taiwan.
