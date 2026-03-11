< sekcia Ekonomika
Trump vyzýva ropné spoločnosti, aby využívali Hormuzský prieliv
Cez Hormuzský prieliv, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
Autor TASR
Washington 11. marca (TASR) - Napriek vojne na Blízkom východe americký prezident Donald Trump v stredu vyzval ropné spoločnosti, aby sa plavili cez Hormuzský prieliv. „Myslím si, že by to mali urobiť,“ odpovedal vo Washingtone na otázku novinára. Trump už skôr naznačil, že lode prechádzajúce cez oblasť by mohlo sprevádzať vojenské námorníctvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Cez Hormuzský prieliv, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi americkými, Izraelom a Iránom je tam obchodná doprava takmer úplne pozastavená. Iránske vojenské operačné velenie medzitým v stredu vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ. Zopakovalo varovanie, že „neumožní prechod ani jediného litra ropy“ cez Hormuzský prieliv.
Cez Hormuzský prieliv, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi americkými, Izraelom a Iránom je tam obchodná doprava takmer úplne pozastavená. Iránske vojenské operačné velenie medzitým v stredu vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ. Zopakovalo varovanie, že „neumožní prechod ani jediného litra ropy“ cez Hormuzský prieliv.