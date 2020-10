Trump zastavil rokovania o stimuloch, americké burzy sa oslabili

Washington/New York 7. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok nečakane zastavil rozhovory s demokratmi o novom balíku stimulov na zmiernenie ekonomických následkov pandémie nového koronavírusu. To malo negatívny vplyv na trhy, americké akcie sa oslabili, klesli aj ceny ropy. Trumpov rival v blížiacich sa prezidentských voľbách Joe Biden vyhlásil, že prezident sa otočil Američanom chrbtom.



Trumpovo rozhodnutie prerušiť rokovania o novom balíku stimulov znepokojil Wall Street a akcie sa po ňom oslabili až o 2 % v porovnaní so svojimi dennými maximami. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v utorok stratil 1,34 % a uzavrel na 27.772,76 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,40 % na 3360,95 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,57 % na 11.154,61 bodu.



Negatívny vývoj na Wall Street mal vplyv aj na japonskú burzu, ktorá stagnovala. Hlavný tokijský index Nikkei 225 sa v stredu znížil o 0,05 % a uzavrel na 23.422,82 bodu. Širší index Topix stúpol o 0,04 % na 1646,47 bodu.



V stredu strácala aj ropa. Novembrový kontrakt na americkú WTI sa o 9.57 h SELČ predával so stratou 51 centov alebo 1,25 % po 40,16 USD (34,05 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent zlacnela približne o 1 %.



Trump vo svojom prvom veľkom politickom vyhlásení od odchodu z nemocnice až do volieb zastavil rokovania s demokratmi o balíku stimulov na zmiernenie následkov pandémie. "Inštruoval som svojich predstaviteľov, aby zastavili rokovania až do skončenia volieb a potom, hneď ako vyhrám, schválime veľký balík stimulov, ktorý sa bude sústrediť na ťažko pracujúcich Američanov a malé firmy," napísal Trump na Twitteri.



(1 EUR = 1,1795 USD)