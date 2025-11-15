< sekcia Ekonomika
Trump znížil clá na hovädzie mäso, kávu a ďalší tovar
Trump od svojho návratu do Bieleho domu v januári uvalil rozsiahle clá na obchodných partnerov USA, čo podnietilo varovania ekonómov, že to môže zvýšiť infláciu a negatívne ovplyvniť rast.
Autor TASR
Washington 15. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok nariadenie o znížení ciel na dovoz poľnohospodárskych produktov, ako sú hovädzie mäso, banány, káva či zemiaky. Jeho vláda je pod tlakom voličov, ktorí zápasia s rastúcimi životnými nákladmi. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Tieto produkty majú teraz výnimku z recipročných ciel, ktoré Trumpova vláda zaviedla tento rok s odôvodneným, že chce takto riešiť údajné neférové konanie iných krajín v oblasti obchodu. Prehodnotenie oznámili po posúdení kapacít USA na výrobu takéhoto tovaru.
Iné existujúce clá budú naďalej v platnosti.
Nové výnimky z ciel prijali spätne od 13. novembra, vyplýva z nariadenia zverejneného Bielym domom. Zoznam obsahuje aj iné položky ako avokáda, kokosové orechy alebo ananásy.
Trumpova vláda zintenzívňuje snahy presvedčiť voličov o sile hospodárstva Spojených štátov po tom, ako sa ekonomické obavy Američanov stali hlavnou otázkou v nedávnych voľbách starostu New Yorku a guvernérov štátov New Jersey a Virgínia. Vo všetkých troch zvíťazili demokrati.
